Составь уравнение и реши задачу.На склад поместили стиральные машины в 7 рядов,в к??ждом по 125 штук.Когда отправили несколько машин в магазины ,на складе осталось 340 машин.Сколько стиральных машин отправили в магазины?
Математика
Составь уравнение и реши задачу.На склад поместили стиральные машины в 7 рядов,в к??ждом по 125 штук.Когда отправили несколько машин в магазины ,на складе осталось 340 машин.Сколько стиральных машин отправили в магазины?
Ответ(ы):
Гость:
7×125-х=340 875-х=340 х=875-340 х=535 Ответ: 535 машин отправили в магазин.
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