Составь уравнение и реши задачу.На склад поместили стиральные машины в 7 рядов,в к??ждом по 125 штук.Когда отправили несколько машин в магазины ,на складе осталось 340 машин.Сколько стиральных машин отправили в магазины?

Математика

Составь уравнение и реши задачу.На склад поместили стиральные машины в 7 рядов,в к??ждом по 125 штук.Когда отправили несколько машин в магазины ,на складе осталось 340 машин.Сколько стиральных машин отправили в магазины?

Автор: Гость