В магазин привезли 40 кг яблок и 30 кг груш. К вечеру продали 60 кг фруктов.Сколько килограммов фруктов осталось?
Математика
В магазин привезли 40 кг яблок и 30 кг груш. К вечеру продали 60 кг фруктов.Сколько килограммов фруктов осталось?
Ответ(ы):
Гость:
Яблок - 40 кг Груш - 30 кг Продали - 60 кг Осталось - ? кг 1) 40 + 30 = 70 (кг) - было всего 2) 70 - 60 = 10 (кг) - осталось Ответ: 10 кг фруктов осталось
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