В магазин привезли 40 кг яблок и 30 кг груш. К вечеру продали 60 кг фруктов.Сколько килограммов фруктов осталось?

Математика

В магазин привезли 40 кг яблок и 30 кг груш. К вечеру продали 60 кг фруктов.Сколько килограммов фруктов осталось?

Автор: Гость