Упр 63 помогите)))) 105 баллов

Гость: Гость:

Сам по себе, сам не свой, и нашим и вашим, ни за что ни про что, ничего себе, но то не ее. Кот, который живет сам по себе. Он сегодня сам не свой. Он не рассказывал ни за что ни про что. Увидев сокровища, Коля крикнул : "Ничего себе!" Мы пожертвуем и вашим и нашим.