Двоечник Вася разорвал тетрадь на пять частей.Потом ему показалось,что этого мало,и он разорвал одну из получившихся частей на пять частей, и так далее.Всего он сделал десят раз сколько частей получилось?

Математика
Двоечник Вася разорвал тетрадь на пять частей.Потом ему показалось,что этого мало,и он разорвал одну из получившихся частей на пять частей, и так далее.Всего он сделал десят раз сколько частей получилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*10=50(ч) ответ : 50частей получилось
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