Двоечник Вася разорвал тетрадь на пять частей.Потом ему показалось,что этого мало,и он разорвал одну из получившихся частей на пять частей, и так далее.Всего он сделал десят раз сколько частей получилось?

Математика

Двоечник Вася разорвал тетрадь на пять частей.Потом ему показалось,что этого мало,и он разорвал одну из получившихся частей на пять частей, и так далее.Всего он сделал десят раз сколько частей получилось?

Автор: Гость