(3 1/7- 2 3/14)+(2 3/42-1 1/7) помогите плиз а то скоро контрольная работа по математики
Математика
(3 1/7- 2 3/14)+(2 3/42-1 1/7) помогите плиз а то скоро контрольная работа по математики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3 1/7- 2 3/14)+(2 3/42-1 1/7)= 3 1/7- 2 3/14+2 3/42-1 1/7 = 3 1/7 - 1 1/7 - 2 3/14+2 3/42=2- 2 3/14+2 3/42= - 3/14+2 3/42=1 6/7
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