(3 1/7- 2 3/14)+(2 3/42-1 1/7) помогите плиз а то скоро контрольная работа по математики

Математика

(3 1/7- 2 3/14)+(2 3/42-1 1/7) помогите плиз а то скоро контрольная работа по математики

Автор: Гость