Сочинение на тему Самый счастливый день летних каникул

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Мое любимое время года – лето. Летом тепло, можно купаться, не надо носить много теплой одежды и еще, летом мы не учимся. У нас – каникулы. Каждое лето я провожу интересно, обязательно где-нибудь бываю. В этом году я ездил с мамой в Крым. Крым – место замечательное, там есть ласковое море и горячие пляжи, там масса интересных мест. Мы стараемся все посмотреть и везде побывать. В этом году мы лазили на Медведь гору и купались на диких пляжах, катались на яхте в Балаклаве и осматривали старинные крепости. Но больше всего мне запомнился один день и одна экскурсия. Эта экскурсия была на гору Демерджи и в Долину Привидений. Обычная, казалось бы, экскурсия, но необычным в ней было то, что она проходила верхом на лошадях. В тот день маленький автобус привез нас на татарскую ферму недалеко от горы Демерджи. И первое, что я увидел, выйдя из автобуса – были лошади. Целый загон с лошадьми, они были разные: черные и рыжие, взрослые и совсем маленькие жеребята. Я тут же побежал на них смотреть. Они были такие красивые, со стройными ногами и длинными гривами. Но вот пришло время садиться в седло. Мою лошадь звали Майка. Она была вороная, высокая, стройная, с длинными ногами и очень красивая. Она мне сразу понравилась. И мы с ней подружились. До этого я уже катался на лошадях. И поэтому я легко сам забрался в седло, и мы с Майкой отправились на экскурсию. Желание мои и Майкины во всем совпали, и поэтому мы скоро оказались впереди всей экскурсии. А вот стало лучше видно гору Демержди, мы приехали к подножию. Экскурсовод рассказывал и показывал странные, выточенные ветром скульптуры в Долине Привидений. И мы отправились дальше, наша следующая остановка была на том месте, где снимался фильм «Кавказская пленница» . Оказывается, все съемки в горах в этом фильме проводились в Крыму, только горную реку снимали на Кавказе. Здесь же снимали фильм «Сердца четырех» . Я облазал все камни, которые присутствовали в кадрах фильма. И опять мы движемся вперед. Новая остановка была на месте деревни, которую завалило камнями во время горного обвала. От деревни остался только ключ с чистой родниковой водой и камень «Разбитое сердце» . С этим камнем была связана красивая легенда. И еще нам сказали, что если пролезть через расщелину в «Сердце» , то загаданное желание обязательно сбудется. Обратно возвращаться через расщелину было не интересно, и мы с мальчишками решили вернуться через верх камня. Мама очень испугалась, но мы прекрасно слезли с камня. Наша последняя остановка намечена в древней крепости Фуна. Когда-то это была мощная крепость, а теперь от нее остались только развалины. Причем большая часть из них скрыта под землей. От экскурсовода я узнал много интересного о том, как построить крепость так, чтобы она стала неприступной. Вот экскурсия и подошла к концу. И мы с Майкой поскакали на ферму. Все остались далеко позади, а мы с Майкой неслись как стрела. Но обратная дорога всегда кажется короче, и вот уже показалась ферма. Здесь нас ждал ужин и прощание с лошадьми. Мне не хотелось прощаться с Майкой, мы привыкли друг к другу, и очень друг другу понравились. По крайней мере, мне так показалось. Я стал уговаривать маму поехать еще на одну экскурсию, более длинную, теперь уже на целый день. Но мама сказала, что это лучше сделать в следующем году. Потом было много интересных событий, много интересных экскурсий, но этот день мне запомнился больше всего. Я понял, что лошадь – самое прекрасное животное на свете