Сочинение на тему Самый счастливый день летних каникул

Литература
Сочинение на тему Самый счастливый день летних каникул
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое любимое время года – лето. Летом тепло, можно купаться, не надо носить много теплой одежды и еще, летом мы не учимся. У нас – каникулы. Каждое лето я провожу интересно, обязательно где-нибудь бываю. В этом году я ездил с мамой в Крым. Крым – место замечательное, там есть ласковое море и горячие пляжи, там масса интересных мест. Мы стараемся все посмотреть и везде побывать. В этом году мы лазили на Медведь гору и купались на диких пляжах, катались на яхте в Балаклаве и осматривали старинные крепости. Но больше всего мне запомнился один день и одна экскурсия. Эта экскурсия была на гору Демерджи и в Долину Привидений. Обычная, казалось бы, экскурсия, но необычным в ней было то, что она проходила верхом на лошадях. В тот день маленький автобус привез нас на татарскую ферму недалеко от горы Демерджи. И первое, что я увидел, выйдя из автобуса – были лошади. Целый загон с лошадьми, они были разные: черные и рыжие, взрослые и совсем маленькие жеребята. Я тут же побежал на них смотреть. Они были такие красивые, со стройными ногами и длинными гривами. Но вот пришло время садиться в седло. Мою лошадь звали Майка. Она была вороная, высокая, стройная, с длинными ногами и очень красивая. Она мне сразу понравилась. И мы с ней подружились. До этого я уже катался на лошадях. И поэтому я легко сам забрался в седло, и мы с Майкой отправились на экскурсию. Желание мои и Майкины во всем совпали, и поэтому мы скоро оказались впереди всей экскурсии. А вот стало лучше видно гору Демержди, мы приехали к подножию. Экскурсовод рассказывал и показывал странные, выточенные ветром скульптуры в Долине Привидений. И мы отправились дальше, наша следующая остановка была на том месте, где снимался фильм «Кавказская пленница» . Оказывается, все съемки в горах в этом фильме проводились в Крыму, только горную реку снимали на Кавказе. Здесь же снимали фильм «Сердца четырех» . Я облазал все камни, которые присутствовали в кадрах фильма. И опять мы движемся вперед. Новая остановка была на месте деревни, которую завалило камнями во время горного обвала. От деревни остался только ключ с чистой родниковой водой и камень «Разбитое сердце» . С этим камнем была связана красивая легенда. И еще нам сказали, что если пролезть через расщелину в «Сердце» , то загаданное желание обязательно сбудется. Обратно возвращаться через расщелину было не интересно, и мы с мальчишками решили вернуться через верх камня. Мама очень испугалась, но мы прекрасно слезли с камня. Наша последняя остановка намечена в древней крепости Фуна. Когда-то это была мощная крепость, а теперь от нее остались только развалины. Причем большая часть из них скрыта под землей. От экскурсовода я узнал много интересного о том, как построить крепость так, чтобы она стала неприступной. Вот экскурсия и подошла к концу. И мы с Майкой поскакали на ферму. Все остались далеко позади, а мы с Майкой неслись как стрела. Но обратная дорога всегда кажется короче, и вот уже показалась ферма. Здесь нас ждал ужин и прощание с лошадьми. Мне не хотелось прощаться с Майкой, мы привыкли друг к другу, и очень друг другу понравились. По крайней мере, мне так показалось. Я стал уговаривать маму поехать еще на одну экскурсию, более длинную, теперь уже на целый день. Но мама сказала, что это лучше сделать в следующем году. Потом было много интересных событий, много интересных экскурсий, но этот день мне запомнился больше всего. Я понял, что лошадь – самое прекрасное животное на свете
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите угол в 5 раз меньший чем смежный с ним угол
Ответить
Математика
В числе 24000 подчеркни единицы второго разряда
Ответить
Математика
Срочно по геометрии осталось мало времени
Ответить
История
Решите пожалуйстааа прошуу
Ответить
Қазақ тiлi
Как составить предложение из слов қымыз, шұбат,денсаулық,шипалы. по одному
Ответить