Как составить предложение из слов қымыз, шұбат,денсаулық,шипалы. по одному
Қазақ тiлi
Как составить предложение из слов қымыз, шұбат,денсаулық,шипалы. по одному
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КӨКТЕМ МЕРЕКЕСІ НАУРЫЗДА ƏР АУДАН ДАСТАРХАНҒА ҚЫМЫЗ-ҚЫМЫРАН ҚОЙЫП,ҚОНАҚ КҮТЕДІ. БІЗДІҢ АНАР АПАЙДЫҢ ҮЙІНДЕ ТҮЙЕСІ БАР,ОЛ ШҰБАТ БЕРЕДІ. ОСЫ ТАБИҒИ СУСЫНДАР АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ПАЙДАЛЫ. КЕЙБІР АУРУ ТҮРЛЕРІНЕ ШИПА БОЛЫП ЖАТАДЫ.
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