Помогите решить даю 20 баллов! Номер 279;280;281;282;283.

Математика
Помогите решить даю 20 баллов! Номер 279;280;281;282;283.
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