По действиям дам 21балов

Гость: Гость:

1) 7.5/0.6=12.5 2) 12.5-2.5=10 3) 68/2⁵/₆=24 (68 переводишь в дробь(получается дробь 408/6) и умножаешь на 6/17(переводишь 2⁵/₆ в неправильный вид и от деления переходишь к умножению => переворачиваешь дробь) 4) 42*0,1=4,2 5) 24-4,2=19,8 6) 19,8/1,1=18 18 - это числитель в больших скобках 7) 2/3*0,375= дробь ²/₃*¹,¹²⁵/₃=0,25 8)2,68/0,8=3,35 9) получается дробь 18/3,35=>1800/335. Больше пока сделать ничего нельзя. 10) Пишу текстом: 10 разделить на дробь 1800/355 : от деления переходим к умножению и переворачиваем один из множителей. Получается 0,1 умножить на дробь 1800/355 сокращаем и получается 36/67 Ответ: 36/67