Три точки M N K лежат на. одной прямой.известно что MN=15см NK=18 см какой может быть длин?? отрезка MK

Геометрия

Три точки M N K лежат на. одной прямой.известно что MN=15см NK=18 см какой может быть длин?? отрезка MK

Автор: Гость