Три точки M N K лежат на. одной прямой.известно что MN=15см NK=18 см какой может быть длин?? отрезка MK

Геометрия
Три точки M N K лежат на. одной прямой.известно что MN=15см NK=18 см какой может быть длин?? отрезка MK
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MN+NK= MK (все точки на одной прямой) 15+18=33
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