Составьте подробный план к рассказу "Девочка на шаре"Автор В. Дрогунский

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Цитатный план к рассказу Девочка на шаре" Виктора Драгунского можно составить таким образом:1)Поход в цирк вместе с моими одноклассниками. 2) Мы пришли в цирк 3)Мы все сильно хохотали, что чуть не умерли от смеха. 4)Маленькая девочка на голубом шаре 5)Девочка на шаре и её воздушный поцелуй 6)Антракт-перерыв. 7)Появление на арене львов-после антракта выступили львы. 8)Мой разговор с папой. 10) Мы с папой пойдем в цирк в воскресенье. 11) Даю клятву. 12)Она уехала. 13)Грустное лицо.