Составьте подробный план к рассказу "Девочка на шаре"Автор В. Дрогунский

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Составьте подробный план к рассказу "Девочка на шаре"Автор В. Дрогунский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цитатный план к рассказу Девочка на шаре" Виктора Драгунского можно составить таким образом:1)Поход в цирк вместе с моими одноклассниками. 2) Мы пришли в цирк 3)Мы все сильно хохотали, что чуть не умерли от смеха.  4)Маленькая девочка на голубом шаре 5)Девочка на шаре и её воздушный поцелуй 6)Антракт-перерыв.  7)Появление на арене львов-после антракта выступили львы. 8)Мой разговор с папой. 10) Мы с папой пойдем в цирк в воскресенье. 11) Даю клятву. 12)Она уехала. 13)Грустное лицо.
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