Срочно как решыть упр.145 по русскому языку Ладыженская

Русский язык
Срочно как решыть упр.145 по русскому языку Ладыженская
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Гость:
Напиши фразеологизмы к картинкам 1. Сесть в галошу 2. Вставлять палки в колеса 3. Водить за нос 
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