25×9×b×4 упростить выражение
Математика
25×9×b×4 упростить выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне я думаю что = 900b
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