Перед вами группа предложений. Является ли она текстом что нужно сделать, что бы п??евратить эту группу предложений в текст? Чем будет определятся последовательность предложений? 1) И народ заметил: снегери - значит , завтра-...
Русский язык
Перед вами группа предложений. Является ли она текстом что нужно сделать, что бы п??евратить эту группу предложений в текст? Чем будет определятся последовательность предложений? 1) И народ заметил: снегери - значит , завтра-послезавтра пойдёт снег. 2) Поэтому эта красногрудая птица и зовётся снегирём 3) Почти всегда так бывает. 4) Чуть раньше первого снега появляются снегири. Даю 15 быллов помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет т.к. во первых слишком часто употребляется слово снегирь. Чтобы превратить это в текст надо где-то поставить вместо слова снегирь, он.(на пример). Слово снегирь связывает эти предложения. В первом предложении нужно обязательно его употребить, а в последующих можно употреблять слово он : )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Другие предметы
Поделитесь советами, КАК НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ НА УРОКЕ, КАК ЧИТАТЬ ПАРАГРАФ, ЧТОБЫ ЛЕГКО ЕГО ЗАПОМНИТЬ?, КАК ПОНЯТЬ ТАКИЕ НАУКИ, КАК ГЕОМЕТР...
Математика
На птичьем рынке на 19 200 купили двух попугаев , одного щенка и одного котенка . Щено?? в 3 раза дороже котенка , но в 2 раза дешевле попугая . Ск...
Математика