Перед вами группа предложений. Является ли она текстом что нужно сделать, что бы п??евратить эту группу предложений в текст? Чем будет определятся последовательность предложений? 1) И народ заметил: снегери - значит , завтра-...

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Перед вами группа предложений. Является ли она текстом что нужно сделать, что бы п??евратить эту группу предложений в текст? Чем будет определятся последовательность предложений? 1) И народ заметил: снегери - значит , завтра-послезавтра пойдёт снег. 2) Поэтому эта красногрудая птица и зовётся снегирём 3) Почти всегда так бывает. 4) Чуть раньше первого снега появляются снегири. Даю 15 быллов помогите срочно!

Автор: Гость