Поделитесь советами, КАК НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ НА УРОКЕ, КАК ЧИТАТЬ ПАРАГРАФ, ЧТОБЫ ЛЕГКО ЕГО ЗАПОМНИТЬ?, КАК ПОНЯТЬ ТАКИЕ НАУКИ, КАК ГЕОМЕТРИЯ, ХИМИЯ, ФИЗИКА. Я буду вам ооочень благодарна за ответ. Для меня это очень важн...

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Поделитесь советами, КАК НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ НА УРОКЕ, КАК ЧИТАТЬ ПАРАГРАФ, ЧТОБЫ ЛЕГКО ЕГО ЗАПОМНИТЬ?, КАК ПОНЯТЬ ТАКИЕ НАУКИ, КАК ГЕОМЕТРИЯ, ХИМИЯ, ФИЗИКА. Я буду вам ооочень благодарна за ответ. Для меня это очень важно. Заранее ОРОМНЕЙШЕЕ спасибоо

Автор: Гость