Когда будет третья мировая война

История
Когда будет третья мировая война
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точной даты установить не кто не может. Она может начаться завтра, через месяц, через полгода или может быть через несколько лет. Конечно смотря на обстоятельства в нашей стране можно порассуждать об этом. НО точной не знает НЕ КТО!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Өрнекті ыкшамдандар: 45х+16х
Ответить
Английский язык
Вставте слова . пример: I think I (0) (will go) to America because my relatives live there. I hope we (1) .......... Disneyland. I can't wait t...
Ответить
Другие предметы
Изобразите в виде линии расстояние 100 м в масштабе 1:2500
Ответить
Окружающий мир
Подумай что хотелось бы узнать о природных зонах Запиши свои вопросы по мере женщ??ны природных зон постарайся найти ответы на эти вопросы
Ответить
Физика
Как изменится частота колебаний в контуре если в катушку его ввести железный сердечник
Ответить