Когда будет третья мировая война
История
Когда будет третья мировая война
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точной даты установить не кто не может. Она может начаться завтра, через месяц, через полгода или может быть через несколько лет. Конечно смотря на обстоятельства в нашей стране можно порассуждать об этом. НО точной не знает НЕ КТО!!!
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