Подумай что хотелось бы узнать о природных зонах Запиши свои вопросы по мере женщ??ны природных зон постарайся найти ответы на эти вопросы

Окружающий мир
Подумай что хотелось бы узнать о природных зонах Запиши свои вопросы по мере женщ??ны природных зон постарайся найти ответы на эти вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Почему в тайге корни достигают максимум до 1 метра? Ответ:в тайге очень холодно и влажно,вот и растениям приходится располагать свои корни сверху что бы они не замёрзли. 2)Почему в пустыне такие длинные корни? Ответ:в пустыне грунтовые воды находятся глубоко,например у ежевника безлимитного корни достигают 15 метров. 3)Почему в тропиках у "Архидеи" воздушные корни? Ответ:В тропиках повышенная влажность воздуха,вот и воздушные корни "Архидеи" впитывают воду в себя.
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