Подумай что хотелось бы узнать о природных зонах Запиши свои вопросы по мере женщ??ны природных зон постарайся найти ответы на эти вопросы
Окружающий мир
Подумай что хотелось бы узнать о природных зонах Запиши свои вопросы по мере женщ??ны природных зон постарайся найти ответы на эти вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Почему в тайге корни достигают максимум до 1 метра? Ответ:в тайге очень холодно и влажно,вот и растениям приходится располагать свои корни сверху что бы они не замёрзли. 2)Почему в пустыне такие длинные корни? Ответ:в пустыне грунтовые воды находятся глубоко,например у ежевника безлимитного корни достигают 15 метров. 3)Почему в тропиках у "Архидеи" воздушные корни? Ответ:В тропиках повышенная влажность воздуха,вот и воздушные корни "Архидеи" впитывают воду в себя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
География
Математика
Физика
Поезд трогоясь с места, движется с ускорением1мс2. Какую скорость будет иметь поез?? через 5 мин. От начала движения