Подумай что хотелось бы узнать о природных зонах Запиши свои вопросы по мере женщ??ны природных зон постарайся найти ответы на эти вопросы

Гость: Гость:

1)Почему в тайге корни достигают максимум до 1 метра? Ответ:в тайге очень холодно и влажно,вот и растениям приходится располагать свои корни сверху что бы они не замёрзли. 2)Почему в пустыне такие длинные корни? Ответ:в пустыне грунтовые воды находятся глубоко,например у ежевника безлимитного корни достигают 15 метров. 3)Почему в тропиках у "Архидеи" воздушные корни? Ответ:В тропиках повышенная влажность воздуха,вот и воздушные корни "Архидеи" впитывают воду в себя.