Нанесите на контурную карту все Острова и полуострова названия которых выделенные в тексте.
География
Нанесите на контурную карту все Острова и полуострова названия которых выделенные в тексте.
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