Выпишите слова в колонку a) Образованные приставочным способом б) суффиксальным с??особом в) приставочно-суффиксальным способом. Покажите письменно способ образования слов. В каких словах есть чередования звуков. Обозначьте усл...

Русский язык

Выпишите слова в колонку a) Образованные приставочным способом б) суффиксальным с??особом в) приставочно-суффиксальным способом. Покажите письменно способ образования слов. В каких словах есть чередования звуков. Обозначьте условия выбора вставленных орфограмм. Распол..жить, р..сточек, выт..реть, наез?ник, выр..стить, уз..конить, ож,вить, бе(с,з)-ветренный, ре..чик, препод..ватель.

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