Конспект по истории. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства

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Началась реформация сперва в Германии, где Мартин Лютер распространил учение протестантизма. в Швейцарии распространился кальвинизм от учения Кальвина в англии появились пуритане, и вся англия стала протестанской во франции были попытки формирования протестантизма, и французских протестантов даже называли гугенотами, но в основном протестанское движение было остановлено