О чем сказка Что дальше слышно?как понимать ответ меньшей невестка?
Литература
О чем сказка Что дальше слышно?как понимать ответ меньшей невестка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древней Руси, гостям предлагали хлеб с солью. Думаю меньшая невестка имела ввиду это.
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