О чем сказка Что дальше слышно?как понимать ответ меньшей невестка?

Литература
О чем сказка Что дальше слышно?как понимать ответ меньшей невестка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древней Руси, гостям предлагали хлеб с солью. Думаю меньшая невестка имела ввиду это.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Поезд трогаясь с места, движется с ускорением 1мс2. Какую скорость будет иметь поезд через 5 мин. От начала движения
Ответить
Русский язык
Домашнее животное из слова картошка
Ответить
Қазақ тiлi
Қажетті сөздерді пайдаланып менің бөлмем тақырыбына шағын мәтін құраңдар жұмса?? орындық кең кереует жарық айна сөре кілем ілінген үстел сурет по...
Ответить
Математика
Обчислити рівняння (10-а, а+2) 2 клас
Ответить
Математика
Намолотили всего 2600 мешков зерна-ржи, ячменя пшеницы; ржи и ячменя 1480 мешков, а ячм??ня 1700 мешков.Сколько было мешков ржи,ячменя и пшеницы в ...
Ответить