Обчислити рівняння (10-а, а+2) 2 клас

Математика
Обчислити рівняння (10-а, а+2) 2 клас
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(10-2, 10+2) ..............
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