Ответ задачи С одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9

Математика
Ответ задачи С одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*48=576(кг) собр с 1 участка  9*48=432(кг) собр с 2 участка  576-432=144(кг) собр больше  с 1 участка чем со 2 576+432=1008(кг) собр с 2 участков
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