Ответ задачи С одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9
Математика
Ответ задачи С одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*48=576(кг) собр с 1 участка 9*48=432(кг) собр с 2 участка 576-432=144(кг) собр больше с 1 участка чем со 2 576+432=1008(кг) собр с 2 участков
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