Определите массу купрум (2) оксида, которая образуется при взаимодействии меди массой 6.42 с кислородом массой 1.62
Химия
Определите массу купрум (2) оксида, которая образуется при взаимодействии меди массой 6.42 с кислородом массой 1.62
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,42 г 1,62 г х г 2Cu + O2= 2CuO 2*64 32г 2*80 6,32/128= 0,04 1,62/32= 0,05 Расчеты будем проводить по меде, так как количество меди меньше за количество кислорода: х= 6,42*160/128=8,02 г
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