Выберите лишнее:к чертам индустриального общества не относится: а) преобладание промышленности б)машинный труд в) господство товарно-денежных отношений г) господство сельского хозяйства
История
Выберите лишнее:к чертам индустриального общества не относится: а) преобладание промышленности б)машинный труд в) господство товарно-денежных отношений г) господство сельского хозяйства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Господство сельского хозяйства
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