Выберите лишнее:к чертам индустриального общества не относится: а) преобладание промышленности б)машинный труд в) господство товарно-денежных отношений г) господство сельского хозяйства

История

Выберите лишнее:к чертам индустриального общества не относится: а) преобладание промышленности б)машинный труд в) господство товарно-денежных отношений г) господство сельского хозяйства

Автор: Гость