Найдите частное двумя способами используя правило деления суммы на число 24:3 20:2 42:7 54:9 ВНИМАНИЕ:надо расписывать

Гость: Гость:

1) 24/3, (12+12)/3 (21+3)/3 это выражение = 8 2)20/2, (10+10)/2 (16+4)/2 это выражение = 10 3)42/7 (21+21)/7 (35+7)/7 это выражение =6 4)54/9 (27+27)/9 (45+9)/9 это выражение =6