Найдите частное двумя способами используя правило деления суммы на число 24:3 20:2 42:7 54:9 ВНИМАНИЕ:надо расписывать

Математика
Найдите частное двумя способами используя правило деления суммы на число 24:3 20:2 42:7 54:9 ВНИМАНИЕ:надо расписывать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24/3, (12+12)/3   (21+3)/3 это выражение = 8 2)20/2, (10+10)/2    (16+4)/2 это выражение = 10 3)42/7  (21+21)/7    (35+7)/7 это выражение =6 4)54/9   (27+27)/9    (45+9)/9 это выражение =6
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