Распределите словосочетания:1)согласование 2)управление 3)примыкание 4)Не является словосочетанием Услышав разговор, перед обедом, много значить, не действует на них, владелец дачи, вышла на балкон, серые глаза, бархатная роза...

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Распределите словосочетания:1)согласование 2)управление 3)примыкание 4)Не является словосочетанием Услышав разговор, перед обедом, много значить, не действует на них, владелец дачи, вышла на балкон, серые глаза, бархатная роза, сто пятнадцать, ветка дерева, драгоценный металл, пошёл снег, двое из ларца, глаза щурились, начал читать, двигался медленно, по-родственному заботливый, между соснами

Автор: Гость