Распределите словосочетания:1)согласование 2)управление 3)примыкание 4)Не является словосочетанием Услышав разговор, перед обедом, много значить, не действует на них, владелец дачи, вышла на балкон, серые глаза, бархатная роза...
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Распределите словосочетания:1)согласование 2)управление 3)примыкание 4)Не является словосочетанием Услышав разговор, перед обедом, много значить, не действует на них, владелец дачи, вышла на балкон, серые глаза, бархатная роза, сто пятнадцать, ветка дерева, драгоценный металл, пошёл снег, двое из ларца, глаза щурились, начал читать, двигался медленно, по-родственному заботливый, между соснами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)серые глаза ,бархатная роза,драгоценный метал, много значит,по-родственному заботливый 2)услышав разговор, не действует на них, владелец дачи вышла на балкон, ветка дерева, двое из ларца 3) начал читать,двигался медленно 4) сто пятнадцать,пошёл снег, глаза щурились, перед обедом, между соснами
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