Поезд тронулся с места и через 10 секунд разогнался до 54 км/ч. Определите ускорение поезда
Физика
Поезд тронулся с места и через 10 секунд разогнался до 54 км/ч. Определите ускорение поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=(u2-u1)/t Надо перевести скорость в м/c, т.е. u2=54км/ч=15м/c a=(15 м/с - 0 м/с)/10с=1,5м/c^2 Где: u1 - конечная скорость u2 - начальная скорость ^2 - 2-ая степень (квадрат)
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