Как правильно написать предложение памагите я потерялся!!!

Русский язык
Как правильно написать предложение памагите я потерялся!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное, глагол и там ещё можно прилагательное или причастие
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