По началу текста составьте три текста(повествование,описание,рассуждение). Я подарил цветы любимому человеку. а)Как это случилось?(текст-повествование) б)Какие цветы?(текст-описание) в)Почему именно цветы?(текст-рассуждение)

Гость: Гость:

1. Я подарила цветы любимому человеку. И не спрашивайте - кто этот человек. Просто, у него сегодня день рождения. Вот и отправилась я с утра в близлежащий цветочный магазин. Ведь цветы надо было не просто купить, а выбрать. Перво-наперво я прошлась вдоль прилавков, заваленных разноцветным, душистым великолепием. Как красиво! Нелегкий это труд - выбрать самые подходящие, самые достойные его цветы. Но я справилась. Я выбрала и - подарила. 2. Я подарила цветы любимому человеку. Это были не просто цветы. Это были самые-самые прекрасные розы. Каждый лепесток их был похож на нежную, хрупкую раковинку. Снежно-белые внутри, к краю они становились карминно-красными. и самое главное - они были почти без шипов. Представляете? Розы - и без шипов! А аромат их был так тонок: без вульгарности, без четкой определённости... только намёк. 3. Я подарила цветы любимому человеку. Почему именно цветы? Мне так захотелось. Пусть говорят, что цветы мальчикам не дарят, особенно розы. Но разве плохо дарить красоту? К тому же розы - мои любимые цветы. Так что я подарила любимые цветы любимому человеку. Я точно знаю, что он правильно поймет и будет рад моему подарку.