Обезьянка пробежала 5 м. Перепрыгнула на другое дерево которое стояло 3м от пальмы какоя высота была пальма если обезьянка проделала путь в 15 м

Математика
Обезьянка пробежала 5 м. Перепрыгнула на другое дерево которое стояло 3м от пальмы какоя высота была пальма если обезьянка проделала путь в 15 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-3-5=7(м) - это высота у пальмы Отметь как лучший ответ
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