Обезьянка пробежала 5 м. Перепрыгнула на другое дерево которое стояло 3м от пальмы какоя высота была пальма если обезьянка проделала путь в 15 м

Математика

Обезьянка пробежала 5 м. Перепрыгнула на другое дерево которое стояло 3м от пальмы какоя высота была пальма если обезьянка проделала путь в 15 м

Автор: Гость