Петя скачал мультфильм объёмом 5120МБ.На сколько DVD дисков он поместиться (диск имеет 4,7ГБ )
Информатика
Петя скачал мультфильм объёмом 5120МБ.На сколько DVD дисков он поместиться (диск имеет 4,7ГБ )
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