Органоиды,свойственные только растительной клетке?
Биология
Органоиды,свойственные только растительной клетке?
Ответ(ы) на вопрос:
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Пластиды: 1)хлоропласты(фотосинтез) 2)хромопласты (содержат пигменты) 3)лейкопласты(запас пит.в-в)
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