Органоиды,свойственные только растительной клетке?

Биология
Органоиды,свойственные только растительной клетке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пластиды: 1)хлоропласты(фотосинтез) 2)хромопласты (содержат пигменты) 3)лейкопласты(запас пит.в-в)
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