В саду два квадратных участка где посажена малина. садовник огородил их по периме??ру проволкой. сколько проволки он израсхоповал ебслии старона каждого участткаравнв 5м? помогите сделать условия

Математика

В саду два квадратных участка где посажена малина. садовник огородил их по периме??ру проволкой. сколько проволки он израсхоповал ебслии старона каждого участткаравнв 5м? помогите сделать условия

Автор: Гость