В саду два квадратных участка где посажена малина. садовник огородил их по периме??ру проволкой. сколько проволки он израсхоповал ебслии старона каждого участткаравнв 5м? помогите сделать условия

Математика
В саду два квадратных участка где посажена малина. садовник огородил их по периме??ру проволкой. сколько проволки он израсхоповал ебслии старона каждого участткаравнв 5м? помогите сделать условия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5м * 4 =20м(на 1 участок) 20м * 2 =40( 2 участка) Ответ: 40м
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