Поезд трогоясь с места, движется с ускорением1мс2. Какую скорость будет иметь поез?? через 5 мин. От начала движения

Физика
Поезд трогоясь с места, движется с ускорением1мс2. Какую скорость будет иметь поез?? через 5 мин. От начала движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 мин = 5*60 сек v=at=1*5*60=300 м/с Ответ:300 м/с
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