Поезд трогоясь с места, движется с ускорением1мс2. Какую скорость будет иметь поез?? через 5 мин. От начала движения

Физика

Поезд трогоясь с места, движется с ускорением1мс2. Какую скорость будет иметь поез?? через 5 мин. От начала движения

Автор: Гость