Как изменится частота колебаний в контуре если в катушку его ввести железный сердечник

Физика
Как изменится частота колебаний в контуре если в катушку его ввести железный сердечник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УВЕЛИЧИТСЯ индуктивность катушки а вместе с ней и период (по формуле Томсона) Частота обратно пропорциональна периоду, поэтому частота УМЕНЬШИТСЯ!!!
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