Изобразите в виде линии расстояние 100 м в масштабе 1:2500

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Изобразите в виде линии расстояние 100 м в масштабе 1:2500
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см на карте--2500см на местности, это масштаб 1 см на карте--25м на местности. умножить на4 4 см на карте--100 м на местности Итак, 4 см
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