Как появляются игры????
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Как появляются игры????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их создают на пк и продают также они бывают лицензионными и пиратскимм
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