выпиши имена существительные в форме родительного и творительного падежей если черви выползают из земли к непогоде листья на деревьях с ветром поворачиваются нижней стороной на верх Перед дождем если медведи ходит недалеко от д...
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выпиши имена существительные в форме родительного и творительного падежей если черви выползают из земли к непогоде листья на деревьях с ветром поворачиваются нижней стороной на верх Перед дождем если медведи ходит недалеко от дороги и человеческого жилья в лесу голодно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Червей нет кого? Заниматься чем? червем Нет чего? листьев Творить чем? листьями Творить чем дождем Нет чего дождя Нет кого медведя Творить кем Медведем Нет чего дороги Творить чем дорогой Нет чего стороны Творить чем стороной Нет чего жилья Творить чем жильем Нет чего леса Творить чем лесом
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