Как определить не парные твердые буквы

Русский язык
Как определить не парные твердые буквы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты имеешь в виду д т, з с, и т. д. То это просто надо послушать д и з не парные и это видно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
выпиши имена существительные в форме родительного и творительного падежей если черви выползают из земли к непогоде листья на деревьях с ветром пово...
Ответить
Математика
Последовательность строится по следующему закону. На первом месте стоит число 6 д??лее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата увеличенная н...
Ответить
Математика
25×9×b×4 упростить выражение
Ответить
Русский язык
Как появляются игры????
Ответить
Русский язык
Перед вами группа предложений. Является ли она текстом что нужно сделать, что бы п??евратить эту группу предложений в текст? Чем будет определятся ...
Ответить