Как определить не парные твердые буквы
Русский язык
Как определить не парные твердые буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты имеешь в виду д т, з с, и т. д. То это просто надо послушать д и з не парные и это видно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
выпиши имена существительные в форме родительного и творительного падежей если черви выползают из земли к непогоде листья на деревьях с ветром пово...
Математика
Последовательность строится по следующему закону. На первом месте стоит число 6 д??лее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата увеличенная н...
Математика
Русский язык