Помогите!!!!!!! Осень-сказочный чертог, просветы в небо что оконца, серебристый иней запулил окно,цветы мне говорят прощай. Что из них сравнение эпитет олицетворение и метафора
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Помогите!!!!!!! Осень-сказочный чертог, просветы в небо что оконца, серебристый иней запулил окно,цветы мне говорят прощай. Что из них сравнение эпитет олицетворение и метафора
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Сравнение: осень - сказочный чертог олицетворение: иней запулил окно метафора: просветы в небо что оконца
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