Точка обращается по окружности радиуса 1,5 метра с центростремительным ускорением 25 м/с^2
Физика
Точка обращается по окружности радиуса 1,5 метра с центростремительным ускорением 25 м/с^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=v2 v=корень ar v=корень 1,5*25=6,1 Ответ:6,1 мс
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