Кто был первым президентом Швеции?
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Кто был первым президентом Швеции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Йонас Фуррер это первый президент Швеции.
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