Сочинение по теме моя комната или кабинет , большое , плиз P.S много прилагательных и красивое прям от души 10 балов

Гость: Гость:

Комната, которую я занимаю, – просторная, светлая. Окна занавешены белоснежным тюлем в обрамлении портьер светлого коричневого оттенка. Обои, желтые с оранжевым, напоминают свет солнца, что всегда способствует хорошему настроению. Мебели – минимум. В левом углу – письменный стол, а возле него – комод. Шкаф и софа – справа, а возле двери стоит пуфик. Стены увешаны разнообразными фото. На одних запечатлены собственные путешествия и походы, на других – достопримечательности городов русских, попавшие в объектив моего фотоаппарата. Красочные снимки рассказывают о спусках по рекам Карелии: потрясающие закаты и восходы, и пенные потоки, и радостные лица друзей у костра. Все фото, как музейные экспозиции, время от времени обновляю. Для того чтобы друзьям было интересно бывать у меня, да и самому разнообразить жизнь. Знакомые называют визиты ко мне экскурсиями.