Критерии вида человек разумный
Биология
Критерии вида человек разумный
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Человек Человек разумный Homo sapiens Тип: Хордовые Подтип: Позвоночные Класс: Млекопитающие Подкласс: Плацентарные Отряд: Приматы Подотряд: Сухоносые Надсемейство: Человекообразные Семейство: Гоминиды Род: Люди Вид: Человек разумный Подвид: Человек разумный разумный (предположительно)
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