Критерии вида человек разумный

Биология
Критерии вида человек разумный
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Гость:
Человек Человек разумный Homo sapiens Тип: Хордовые  Подтип: Позвоночные  Класс: Млекопитающие  Подкласс: Плацентарные  Отряд: Приматы  Подотряд: Сухоносые  Надсемейство: Человекообразные  Семейство: Гоминиды  Род: Люди  Вид: Человек разумный  Подвид: Человек разумный разумный (предположительно) 
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