Дыхание кровеносная система нематод

Биология
Дыхание кровеносная система нематод
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Гость:
У  свободноживущих нематод дыхание происходит через всю поверхность тела, у паразитов — дыхание анаэробное
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