Единице какой величины соответствует выражение √дж*кг а)скорости б)импульсу в)си??е г)мощности д)плотности

Физика
Единице какой величины соответствует выражение √дж*кг а)скорости б)импульсу в)си??е г)мощности д)плотности
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