Ефим Петрович растит огурценосные баклажаны. На каждом кусте растёт меньше бакл??жанов, чем огурцов на каждом баклажане. Огурцов же на каждом баклажане меньше, чем грядок в огороде, но столько же, сколько кустов растёт у Петр...

Математика

Ефим Петрович растит огурценосные баклажаны. На каждом кусте растёт меньше бакл??жанов, чем огурцов на каждом баклажане. Огурцов же на каждом баклажане меньше, чем грядок в огороде, но столько же, сколько кустов растёт у Петровича на подоконниках. Грядок, в свою очередь, меньше, чем кустов на каждой грядке. Сколько всего баклажанов растит Петрович, если на каждой грядке растёт меньше пяти кустов?

Автор: Гость