ЕГЭ..задание C9 правоведение ТОТ,КТО ЩАДИТ ВИНОВНОГО,НАКАЗЫВАЕТ НЕВИНОВНОГО.(аксиома права).....нужно написать сочинение на эту тему,пожалуйста помогите

Гость: Гость:

"Безнаказанность раждает хулигана" эта одно из извеснейших высказываний, действительно простилчеловека за погрешность, он думает что и в следующий раз простят и совершает её снова, в ущерб ни в чём не повинного человека, вытоге страдает невинный человек. А если наказать? то он поймёт что был не прав, и больше не будет так делать