ЕГЭ..задание C9 правоведение ТОТ,КТО ЩАДИТ ВИНОВНОГО,НАКАЗЫВАЕТ НЕВИНОВНОГО.(аксиома права).....нужно написать сочинение на эту тему,пожалуйста помогите
География
ЕГЭ..задание C9 правоведение ТОТ,КТО ЩАДИТ ВИНОВНОГО,НАКАЗЫВАЕТ НЕВИНОВНОГО.(аксиома права).....нужно написать сочинение на эту тему,пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Безнаказанность раждает хулигана" эта одно из извеснейших высказываний, действительно простилчеловека за погрешность, он думает что и в следующий раз простят и совершает её снова, в ущерб ни в чём не повинного человека, вытоге страдает невинный человек. А если наказать? то он поймёт что был не прав, и больше не будет так делать
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