Его переписку с Энгельсом читал Полиграф Полиграфыч. Его вторая жена была подругой Розы Люксембург. Классический марксист.
Обществознание
Его переписку с Энгельсом читал Полиграф Полиграфыч. Его вторая жена была подругой Розы Люксембург. Классический марксист.
Ответ(ы):
Гость:
Это Карл Каутский - немецкий историк, один из теоретиков марксизма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В парке залит каток,который имеет форму прямоугольника.Ширина катка 25м,что составляет треть длины.Найди периметр катка
Математика
Русский язык
Математика