Его переписку с Энгельсом читал Полиграф Полиграфыч. Его вторая жена была подругой Розы Люксембург. Классический марксист.

Обществознание
Его переписку с Энгельсом читал Полиграф Полиграфыч. Его вторая жена была подругой Розы Люксембург. Классический марксист.
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Гость:
Это Карл Каутский - немецкий историк, один из теоретиков марксизма.
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