Его переписку с Энгельсом читал Полиграф Полиграфыч. Его вторая жена была подругой Розы Люксембург. Классический марксист.

Обществознание

Его переписку с Энгельсом читал Полиграф Полиграфыч. Его вторая жена была подругой Розы Люксембург. Классический марксист.

Автор: Гость